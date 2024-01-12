نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفاضل بين ثنائي بايرن ميونخ وأستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة عن وجود مفاضلة في إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لضم ظهير أيسر خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

الهلال يفاضل بين لوكاس ديني ورافاييل جيريرو

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي الهلال بات يفاضل بين الثنائي رافاييل جيريرو لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني والفرنسي لوكاس ديني مدافع أستون فيلا الانجليزي.

وبدأت بالفعل إدارة الزعيم في المناقشات حول ضم لوكاس ديني بجانب وجود مجموعة من الاتصالات التي جمعتهم بالبرتغالي جيريرو الذي انضم الصيف الماضي من بوروسيا للبايرن.

ويرتبط الثنائي مع فرقهم بعقود تمتد حتى 2026 ويسعى الهلال لإستعارة واحد منهم مع خيار التوقيع النهائي.

يُذكر أن كتيبة جيسوس تحتل صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة من 19 مباراة بالفوز في 17 مقابل تعادلين دون خسارة