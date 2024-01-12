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أحمد جودة - القاهرة -

كشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، تفاصيل الاتفاق مع مسؤولي النادي الأهلي من أجل انتقال عمر كمال عبد الواحد للمارد الأحمر.

رئيس فيوتشر يكشف تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للنادي الأهلي

وقال دعبس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ETC" في برنامج "بوكس تو بوكس": "أتمنى التوفيق لـ عمر كمال عبد الواحد في النادي الأهلي، وايضًا للثلاثي زعلوك ورشدان وكباكا المنضم إلينا على سبيل الاعارة من القلعة الحمراء".

وتابع: "الأهلي قدم الدعم لفيوتشر بشكل قوي منذ البداية، مع رغبة عمر كمال في الانتقال للأهلي، وهو لاعب دولي ومميز ومن اللحظة الأولى مهتم بمصلحة فيوتشر".

وأردف: "حصلنا على زعلوك ورشدان وكباكا لمدة سنتين ونصف على سبيل الإعارة".

واستطرد: "التفاصيل الخاصة بقطع إعارة أي لاعب وعودته للنادي الأهلي أمور طبيعية، ما دام العلاقة بين الناديين جيدة فالتعاون سوف يستمر، والأهلي لديه مخزون محترم من اللاعبين والناشئين".

واكمل: "دعمنا فريق فيوتشر بالعناصر التي نحتاجها، لدينا في النادي استراتيجية جديدة تهتم بالنزول بالأعمار ووجود عنصر الشباب بقوة خصوصا من بداية سن العشرين نريد تجهيز فريق واعد".

واستكمل: "نادي الزمالك لم يتفاوض معنا نهائيًا لضم عمر كمال عبدالواحد، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي مفاوضات مع الزمالك".



وشدد: "وصلت من دبي قبل يومين وكان هناك اتصالات من محمود الخطيب وعدلي القيعي بشأن ضم عمر كمال، الأهلي منذ اللحظة الأولى مهتم بالتعاقد مع اللاعب".

وأكد: "اللاعب متبقي له 6 أشهر مع فيوتشر ولكن الأهلي يريد أن يكون هناك تعاملات محترمة وكان هناك حديث مباشر معنا".

واختتم: "تربطني علاقة مع الخطيب منذ فترة طويلة، هو شخص مباشر وكلمته واحدة ولا يوجد تلاعب في الكلام، والنادي الأهلي يمتلك مفاتيح كثيرة في التفاوض ويكفى وجود عدلي القيعي".