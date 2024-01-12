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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن طبيعة علاقته مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

تشافي هيرنانديز يكشف طبيعة علاقته مع كارلو أنشيلوتي

ويلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد بعد غد الأحد في نهائي السوبر الإسباني، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال تشافي: لدي علاقة جيدة جيدًا مع أنشيلوتي، إنه مدرب رائع، كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على سجله.. إنه كلاسيكو ولذلك سيكون الأمر معقد.. سنحاول المضي قدمًا في الهجوم وأن نكون هجوميين وأن نهاجم المساحات".

وأكمل: "هذا الموسم أنشيلوتي غيّر نظام اللعب للرسم التكتيكي (4-4-2) مع مُهاجم (9) وهمي، وهذا هو مُفتاح المُباراة.. سنستعد جيدًا لهذه المُواجهة ونلعب بشكل هجومي ونستغل المساحات".

وأضاف: " نأمل أن نُقدم واحدة من أفضل المُباريات يوم الأحد، علينا أن نلعب مُباراة رائعة.. نعلم أن ريال مدريد أفضل من الموسم الماضي ولكننا سنُحافظ على شخصيتنا وحضورنا كي نتغلب عليهم".

وأتم: "كل كلاسيكو مُختلف عن الآخر لا يُمكنك أن تُعمم أي شيئ باستثناء أنها ستكون مُباراة مُتكافئة".

