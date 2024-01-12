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أحمد جودة - القاهرة - علق وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، اليوم الجمعة، على انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى صفوف النادي الأهلي.

فيوتشر يكشف حقيقة طلب الزمالك ضم عمر كمال عبد الواحد

وأعرب دعبس في تصريحات لقناة "etc" عن تمنياته لعمر كمال بالتوفيق مع النادي الأهلي، وكذلك للثلاثي محمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا مع فريق مودرن فيوتشر.

وأكد دعبس: "تفاصيل قطع إعارة لاعبي الأهلي هي أمور طبيعية، وسيتواصل التعاون مع الأهلي بسبب العلاقة الطيبة بين الناديين".

وأضاف: "لم يكن هناك أي اتصال من نادي الزمالك للتفاوض حول ضم عمر كمال، وكل الأخبار حول ذلك غير صحيحة، ولا توجد عروض من الزمالك بخصوص ناصر ماهر".

وسبق وأن كشفت بعض المصادر الصحفية أن النادي الأهلي قد حسم صفقة عمر كمال، وحصل على توقيعه لمدة 3 مواسم ونصف، مع إعارة الثلاثي زعلوك ورشدان وكباكا لمدة موسمين ونصف. وبموجب الاتفاق، يحق للأهلي قطع إعارة الثنائي زعلوك وكباكا بعد موسم ونصف، مع تقديم بدائل مناسبة لشركة مودرن فيوتشر.