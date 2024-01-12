الزمالك يقترب من خطف قناص الأهلي السابق

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أحمد جودة - القاهرة - أوردت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا يفيد بأن نادي بوردو الفرنسي يخطط لبيع عدد من لاعبيه في الفترة القادمة، بهدف تجاوز الأزمة المالية التي يواجهها النادي في الوقت الراهن.

الزمالك يقترب من خطف اليو بادجي

وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن النادي الفرنسي ينوي التخلص من خمسة لاعبين من تشكيلته، من بينهم مهاجم الفريق الحالي والسابق للنادي الأهلي، السنغالي أليو بادجي، الذي انضم إلى بوردو من صفوف أميان الفرنسي في صيف عام 2023.

وأكدت الصحيفة أن النادي يسعى إلى العثور على مستثمر لتخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها، وذلك بالإضافة إلى استعراض عروض لبيع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى ارتباط اسم أليو بادجي بفريق الزمالك المصري، حيث أكدت أن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على الفريق، ألمح إلى اهتمام القلعة البيضاء بهذا اللاعب في الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر، لعب أليو بادجي، الذي كان يلعب سابقًا في صفوف الأهلي المصري، 15 مباراة مع بوردو، حيث صنع هدفًا واحدًا خلال الموسم الراهن (2023-2024)، دون تسجيل أهداف.