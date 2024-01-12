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أحمد جودة - القاهرة - يستعد ملعب أولد ترافورد لاستضافة مباراة نارية تجمع بين فريق مانشستر يونايتد وضيفه توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل، الموافق 14 يناير 2024، ضمن فعاليات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

تعيش فترة صعبة هذا الموسم، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 31 نقطة، ويسعى لتحسين أدائه وتقديم نتائج إيجابية في مواجهة توتنهام. يعمل الفريق الهولندي بقيادة إريك تين هاج على استغلال ميزة الأرض ودعم الجماهير للفوز وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

توتنهام هوتسبير، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 39 نقطة، يمر بفترة جيدة ويسعى لتحقيق الانتصار أمام مانشستر يونايتد للمنافسة على المراكز الأولى. يتطلع الفريق إلى تحقيق تقدم في الترتيب بعد فوزه في أربع مباريات من آخر خمس مباريات.

من المتوقع أن تكون المباراة شهدًا لتنافس قوي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. سيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وسيتم الإعلان عن معلق المباراة في وقت لاحق.

التوقيت المحدد لبداية المباراة هو الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.