نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات اصابة نجم برشلونة وموقفه من نهائي السوبر الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات إصابة لاعب برشلونة، رافينيا، وعن مدى تأثيرها على مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

تطورات اصابة رافينيا وموقفه من نهائي السوبر الاسباني

حقق برشلونة فوزًا بنتيجة 2-0 على أوساسونا، مما أهله للتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني. في المقابل، نجح ريال مدريد في التأهل بعد تحقيقه فوزًا 5-3 على أتلتيكو مدريد.

تعرض رافينيا لإصابة خلال مباراة برشلونة اليوم أمام أوساسونا، حيث غادر الملعب على إثرها. ووفقًا لتقارير صحيفة "آس" الإسبانية، تشير الاختبارات الأولية إلى أن الإصابة طفيفة جدًا، ولا يوجد تمزق في أوتار الركبة تمامًا.

من المتوقع أن يُجري اللاعب مزيدًا من الفحوصات يوم غدٍ، ولكن في الوقت الحالي، لا يتم استبعاد مشاركته في نهائي كأس السوبر.

ستُقام مباراة نهائي السوبر الإسباني في 14 يناير الجاري، وستنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.