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أحمد جودة - القاهرة - تسببت أخبار انتقال النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا، لاعب أتلتكو مدريد الإسباني، في خلق أزمة بين نادي الاتحاد السعودي وجماهيره.

جماهير اتحاد جدة ترفض التعاقد مع " حاوي الليجا "

أشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع أنخيل كوريا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما ذكره الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، يُرغب الاتحاد السعودي في ضم أنخيل كوريا، ومن المتوقع أن تستمر مفاوضات النادي مع إدارة أتلتكو مدريد لحسم الصفقة.

وعلى الرغم من ذلك، قامت جماهير الاتحاد برفض التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، حيث هاجمت الصفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أطلقت جماهير نادي العميد هاشتاج عبر منصة "إكس" يعبر عن رفضها لضم كوريا، حيث عبّرت جمهور الاتحاد بوضوح عن معارضتهم للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، معتبرين أن أداء اللاعب لم يكن بالمستوى المطلوب خلال فترة انتمائه لفريق أتلتيكو مدريد.