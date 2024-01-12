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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رفض المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، لأداء خط الهجوم في الفترة الأخيرة، حيث لا يعبر عن إقناعه بمستوى اللاعبين راندال كولو مواني وجونسالو راموس.

انريكي ينقلب على ثنائي باريس سان جيرمان

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إنريكي يعتبر أداء الثنائي مواني وراموس غير مقنع، حيث سجل مواني 7 أهداف في 20 مباراة، بينما سجل راموس 4 أهداف في 19 مباراة. وعلى الرغم من أن كيليان مبابي يظل هداف الفريق بتسجيله 25 هدفا هذا الموسم.

وتشير الصحيفة إلى أن إنريكي أصبح رافضًا للاعتماد على هذا الثنائي، حيث لا يروقان له في فكره حول اللاعب الهجومي الصريح. وأكدت الصحيفة أن المدرب كان يبحث عن التعاقد مع ماركو أسينسيو ليرى فيه الخيار الأفضل لشغل مركز رأس الحربة، ولكن الإصابة عطلت انتقال اللاعب الإسباني