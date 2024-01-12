بمشاركته أمام أوساسونا.. جوهرة برشلونة يدخل تاريخ السوبر الاسباني

أحمد جودة - القاهرة - دخل لامين يامال، لاعب برشلونة، التاريخ في بطولة كأس السوبر الإسباني بعد مشاركته في مباراة اليوم أمام أوساسونا في دور نصف النهائي. لامين يامال يدخل تاريخ السوبر الاسباني حقق برشلونة الفوز على أوساسونا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب الأول بارك في نصف نهائي السوبر.

شارك لامين يامال في هذه المباراة ليصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني بعمر 16 عامًا و182 يومًا.

يامال سجل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بينما افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للبرسا في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

من المقرر أن يلتقي برشلونة في النهائي مع غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجاري.

ستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3 أمس الأربعاء.