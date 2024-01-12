نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الألماني قبل الجولة الـ17 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل انطلاق منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الألماني، يتصدر باير ليفركوزن جدول الترتيب برصيد 42 نقطة. يليه بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ثم يأتي شتوتجارت في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، وفي المركز الرابع يقع أر بي لايبزيج برصيد 33 نقطة.

تنطلق المباراة الأولى في الجولة السابعة عشرة يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024، حيث يلتقي بايرن ميونخ مع هوفنهايم في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تتابع المنافسات يوم السبت 13 يناير بست مباريات، حيث يلتقي فرايبورج مع يونيون برلين، ويواجه ماينز فولفسبورج، ويتقابل أوجسبورج مع باير ليفركوزن، ويرحب أر بي لايبزيج بآينتراخت فرانكفورت، ويستضيف كولن هايدينهايم. أما بروسيا دورتموند فيواجه دارمشتات في السابعة والنصف مساءً.

تكتمل المباريات يوم الأحد 14 يناير بمواجهتين، حيث يلتقي بوخوم مع فيردر بريمن في الرابعة والنصف مساءً، وتُختتم الجولة بمواجهة بروسيا مونشنجلادباخ ضد شتوتجارت في السادسة والنصف مساءً.

جدول ترتيب الدوري الألماني

1- باير ليفركوزن - 42 نقطة.

2- بايرن ميونخ - 38.

3- شتوتجارت - 34.

4- أر بي لايبزيج - 33.

5- بروسيا دورتموند - 27.

6- آينتراخت فرانكفورت - 24.

7- هوفنهايم - 24.

8- فرايبورج - 24.

9- هايدينهايم - 20.

10- فولفسبورج - 19.

11- أوجسبورج - 18.

12- بروسيا مونشنجلادباخ - 17.

13- فيردر بريمن - 16.

14- بوخوم - 16.

15- يونيون برلين - 13.

16- ماينز - 10.

17- كولن - 10.

18- دارمشتات 98 - 10 نقاط.