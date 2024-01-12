نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اشبيلية وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية نظيره ألافيس مساء اليوم الجمعة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، وذلك في إطار الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل إشبيلية المركز السادس عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة تسع مباريات، فيما يحتل فريق ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة عشر مباريات.

موعد مباراة إشبيلية ضد ألافيش في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إشبيلية وألافيس اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد ألافيس في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة إشبيلية ضد ألافيس مساء اليوم الجمعة، عبر مراسل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق مضر اليوسف.