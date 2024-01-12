نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيرنلي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرنلي مع نظيره فريق لوتون تاون اليوم الجمعة الموافق 12 يناير الحالي بستاد تيرف مور في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة بيرنلي ولوتون تاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيرنلي ونظيره لوتون تاون مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب بيرنلي ولوتون تاون

ويحتل بيرنلي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة بعد تحقيق 3 فوز وتعادلين وخسر 15 بينما يأتي نظيره لوتون تاون في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 15 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بثلاثة وهزم باثنا عشر اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي ولوتون تاون

تردد قناة bein sports 1

القمر: نايل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3.