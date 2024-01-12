نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بركات: منتخب مصر أعلى فنيًا من غانا.. ونعرف كيفية التعامل مع المباريات الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشار الإعلامي محمد بركات إلى قوة منتخب مصر في البطولات الأفريقية، وقدرة اللاعبين على التأقلم والظهور بشكل مشرف.

محمد بركات: منتخب مصر أعلى فنيًا من غانا.. ونعرف كيفية التعامل مع المباريات الكبرى

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا: المُذاع عبر فضائية المحور: "منتخب مصر قوي للغاية ومرشح للتتويج باللقب، والمنتخبات الموجودة في البطولة تشير إلى ذلك في تصريحاتهم، بأن الفراعنة هم أول المرشحين لأمم إفريقيا".

وتابع: "مصر بلد كرة القدم فيها كأنها طعام وشراب، والجمهور بيلتف حول المنتخب لأنه يثق في اللاعبين، وقدرتهم على التعامل في البطولات القارية".

وأتم: "منتخب مصر أفضل فنيًا من نظيره الغاني، ولكنهم فريق كبير وله تاريخ عظيم في إفريقيا، ويعرفون كيفية تعويض الغيابات والمنتخبات الكبيرة لا تتوقف على لاعب أو أكثر".

وأكمل: "لا بد من تحقيق الفوز في حال عدم الظهور بأداء جيد، ولا بد من خوض المباريات خطوة بخطوة، والفريق الذي يبحث عن التتويج لا ينظر إلى المنافسين".

