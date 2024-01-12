الرياضة

محمد بركات: منتخب مصر أعلى فنيًا من غانا.. ونعرف كيفية التعامل مع المباريات الكبرى

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أحمد جودة - القاهرة -  

أشار الإعلامي محمد بركات إلى قوة منتخب مصر في البطولات الأفريقية، وقدرة اللاعبين على التأقلم والظهور بشكل مشرف.

محمد بركات: منتخب مصر أعلى فنيًا من غانا.. ونعرف كيفية التعامل مع المباريات الكبرى

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا: المُذاع عبر فضائية المحور: "منتخب مصر قوي للغاية ومرشح للتتويج باللقب، والمنتخبات الموجودة في البطولة تشير إلى ذلك في تصريحاتهم، بأن الفراعنة هم أول المرشحين لأمم إفريقيا".

وتابع: "مصر بلد كرة القدم فيها كأنها طعام وشراب، والجمهور بيلتف حول المنتخب لأنه يثق في اللاعبين، وقدرتهم على التعامل في البطولات القارية".

وأتم: "منتخب مصر أفضل فنيًا من نظيره الغاني، ولكنهم فريق كبير وله تاريخ عظيم في إفريقيا، ويعرفون كيفية تعويض الغيابات والمنتخبات الكبيرة لا تتوقف على لاعب أو أكثر".

وأكمل: "لا بد من تحقيق الفوز في حال عدم الظهور بأداء جيد، ولا بد من خوض المباريات خطوة بخطوة، والفريق الذي يبحث عن التتويج لا ينظر إلى المنافسين".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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