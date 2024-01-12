نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. رونالدو يفاجئ جماهير الريال وجوهرة برشلونة يدخل تاريخ السوبر الاسباني والزمالك يخطط لخطف قناص الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

رونالدو يفاجئ جماهير ريال مدريد قبل نهائي السوبر الاسباني

أتخذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، قرارًا مفاجئًا فيما يتعلق بفريقه السابق ريال مدريد، استعدادًا لنهائي كأس السوبر الإسباني.

أفادت تقارير صحفية بأن رونالدو قرر حضور نهائي كأس السوبر الإسباني لدعم فريقه السابق ريال مدريد، في مواجهة مرتقبة تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة.

من المقرر أن تُقام المباراة النهائية في ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، وتبدأ في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى النهائي بعد فوز مثير بنتيجة 3-5 في مباراة مثيرة مع أتلتيكو، بينما تأهل برشلونة بعد فوزه على أوساسونا بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الخميس.

بمشاركته أمام أوساسونا.. جوهرة برشلونة يدخل تاريخ السوبر الاسباني

دخل لامين يامال، لاعب برشلونة، التاريخ في بطولة كأس السوبر الإسباني بعد مشاركته في مباراة اليوم أمام أوساسونا في دور نصف النهائي.

حقق برشلونة الفوز على أوساسونا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب الأول بارك في نصف نهائي السوبر.

شارك لامين يامال في هذه المباراة ليصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني بعمر 16 عامًا و182 يومًا.

يامال سجل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، بينما افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للبرسا في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

من المقرر أن يلتقي برشلونة في النهائي مع غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الجاري.

ستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3 أمس الأربعاء.

الزمالك يقترب من خطف قناص الأهلي السابق

أوردت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا يفيد بأن نادي بوردو الفرنسي يخطط لبيع عدد من لاعبيه في الفترة القادمة، بهدف تجاوز الأزمة المالية التي يواجهها النادي في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة أن النادي الفرنسي ينوي التخلص من خمسة لاعبين من تشكيلته، من بينهم مهاجم الفريق الحالي والسابق للنادي الأهلي، السنغالي أليو بادجي، الذي انضم إلى بوردو من صفوف أميان الفرنسي في صيف عام 2023.

وأكدت الصحيفة أن النادي يسعى إلى العثور على مستثمر لتخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها، وذلك بالإضافة إلى استعراض عروض لبيع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى ارتباط اسم أليو بادجي بفريق الزمالك المصري، حيث أكدت أن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على الفريق، ألمح إلى اهتمام القلعة البيضاء بهذا اللاعب في الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر، لعب أليو بادجي، الذي كان يلعب سابقًا في صفوف الأهلي المصري، 15 مباراة مع بوردو، حيث صنع هدفًا واحدًا خلال الموسم الراهن (2023-2024)، دون تسجيل أهداف.