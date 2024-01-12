نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد المصري الدولي محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بصدارة جدول ترتيب هدافين البريميرليج وينافسه هالاند ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق 12/1/2024. موعد مباراة بيرنلي ولوتون تاون وتنطلق صافرة بداية مباراة بيرنلي ونظيره لوتون تاون مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي. ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 1- ليفربول 45 نقطة 2- أستون فيلا 42 نقطة 3- مانشستر سيتي 40 نقطة 4- آرسنال 40 نقطة 5- توتنهام 39 نقطة 6- وست هام 34 نقطة 7- برايتون 31 نقطة 8- مانشستر يونايتد 31 نقطة 9- نيوكاسل 29 نقطة 10- تشيلسي 28 نقطة 11- ولفرهامبتون 28 نقطة 12- بورنموث 25 نقطة 13- فولهام 24 نقطة 14- كريستال بالاس 21 نقطة 15- نوتينجهام 20 نقطة 16- برينتفورد 19 نقطة 17- ايفرتون 16 نقطة 18- لوتون تاون 15 نقطة 19- بيرنلي 11 نقطة 20- شيفيلد 9 نقاط ترتيب هدافي الدوري 1- محمد صلاح 14 هدف 2- إيرلينج هالاند 14 هدف 3- سون 12 هدف 4- سولانكي 12 هدف 5- بوين 11 هدف القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي ولوتون تاون تردد قناة bein sports 1 القمر: نايل سات التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 معامل التصحيح: 2/3.