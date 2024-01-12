أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الآسيوية مباراة قطر ولبنان وذلك ضمن منافسات بطولة كأس أمم آسيا والتي ستُقام في قطر. يستضيف استاد لوسيل ديربي عربي من المنتظر أن يكون قويًا بين قطر ولبنان وذلك في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2024.

يشارك منتخب قطر بصفته صاحب الأرض والجمهور وهو حامل اللقب في الإمارات 2019 عندما فاز على منتخب اليابان في النهائي بعد العبور من بوابة أصحاب الأرض والمنتخب السعودي.

بينما يسجل المنتخب اللبناني المشاركة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، حيث في النسخة السابقة ودع البطولة من الدور الأول بعد الوقوع في مجموعة ضمت السعودية وقطر وكوريا الشمالية.

وقد يكون الصعود قد يكون أسهل على لبنان، حيث أوقعت قرعة مجموعات كأس آسيا 2024 المنتخبين في منافسة مع الصين وطاجيكستان.

موعد مباراة قطر ولبنان في كأس أمم آسيا

من المقرر أن تقام مباراة قطر ولبنان يوم الجمعة 12 يناير 2024 وذلك ضمن منافسات كأس أمم آسيا.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات BeIN sports القطرية بنقل أحداث المباراة.