نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة قطر ولبنان في كأس أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الآسيوية لمتابعة مباراة قطر ولبنان وذلك ضمن منافسات بطولة كأس أمم آسيا والتي ستُقام في قطر.

يستضيف استاد لوسيل ديربي عربي من المنتظر أن يكون قويًا بين قطر ولبنان وذلك في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2024.

يشارك منتخب قطر بصفته صاحب الأرض والجمهور وهو حامل اللقب في الإمارات 2019 عندما فاز على منتخب اليابان في النهائي بعد العبور من بوابة أصحاب الأرض والمنتخب السعودي.

بينما يسجل المنتخب اللبناني المشاركة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، حيث في النسخة السابقة ودع البطولة من الدور الأول بعد الوقوع في مجموعة ضمت السعودية وقطر وكوريا الشمالية.

وقد يكون الصعود قد يكون أسهل على لبنان، حيث أوقعت قرعة مجموعات كأس آسيا 2024 المنتخبين في منافسة مع الصين وطاجيكستان.

موعد مباراة قطر ولبنان في كأس أمم آسيا

من المقرر أن تقام مباراة قطر ولبنان يوم الجمعة 12 يناير 2024 وذلك ضمن منافسات كأس أمم آسيا.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات BeIN sports القطرية بنقل أحداث المباراة.

من المتوقع أن يخوض منتخب قطر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: همام أحمد - لوكاس مينديش - طارق سلمان - بيدرو ميغيل

خط الوسط: حسن الهيدوس - محمد وعد - علي أسد الله - إسماعيل محمد

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي

من المتوقع أن يخوض منتخب لبنان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مطر

خط الدفاع:نور منصور - قاسم الزين - ألكساندر ميلكي - نصار نصار

خط الوسط: محمد حيدر - جهاد أيوب - علي طنيش

خط الهجوم: حسن معتوق - هلال الحلوة - سوني سعد