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أحمد جودة - القاهرة - كأس أمم إفريقيا 2024.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية نحو القارة الإفريقية، حيث تستعد المنتخبات المشاركة في المجموعة السادسة، وعلى رأسها منتخب المغرب "أسود الأطلس"، لدخول غمار التنافس في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

جاهزية المجموعة السادسة: تحلق أسود الأطلس ورفاقه نحو تحقيق البطولة في كأس أمم إفريقيا 2024 .. يُعد هذا الحدث الرياضي الكبير كأس الأمم الإفريقية 2024 فرصة للاستمتاع بمواهب ومهارات اللاعبين البارعين، والترقب لرؤية أفضل المنتخبات في القارة تخوض المنافسات من أجل اللقب الغالي. فمع منتخبات ذات قيم سوقية مختلفة، يشكل هذا الإصدار من البطولة فرصة لاكتشاف المواهب والقوة الكروية في مجموعة الفرق الرائعة التي تتنافس على لقب أمم إفريقيا.

تتابع بوابة دوت الخليج كل تطور وجديد حول جاهزية المجموعة السادسة؛ لتبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق البطولة في كأس الأمم الإفريقية 2024.

كأس أمم إفريقيا 2024.. المنافسات مثيرة

جاهزية المجموعة السادسة: تحلق أسود الأطلس ورفاقه نحو تحقيق البطولة في كأس أمم إفريقيا 2024.. ستكون المنافسات مثيرة في كأس أمم إفريقيا 2024، حيث يستعد منتخب المغرب "أسود الأطلس" وفرق المجموعة السادسة لخوض هذه التحديات الرياضية الكبرى. يتصدر المغرب هذه الفرق، وهو يسعى إلى تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، مما يجعله واحدًا من الفرق المرشحة بقوة للتأهل للأدوار النهائية في هذه البطولة المرموقة.

تتنوع القيم السوقية للمنتخبات في المجموعة السادسة، حيث يصل وزن القوة الاقتصادية والكروية للمغرب إلى 374 مليون يورو، ويتبعه منتخب الكونغو الديمقراطية بقيمة سوقية تصل إلى 107 ملايين يورو. يليهما زامبيا بقيمة 32 مليون يورو، فيما تأتي تنزانيا بقيمة سوقية تبلغ 5 ملايين يورو. يتوقع أن تكون هذه البطولة فرصة لرؤية الأفضل في عالم كرة القدم الإفريقية يتبارون على الساحة القارية.

كأس أمم إفريقيا 2024.. نجوم المجموعة السادسة

نجوم المجموعة السادسة.. يتألق نجوم المجموعة السادسة في بطولة الأمم الأفريقية 2023، حيث يتصدر اللاعبون البارعون هذه المنافسات بمهاراتهم المتميزة. يبرز من بين هؤلاء النجوم:

نجوم المجموعة السادسة

الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي (25 عامًا): يعتبر واحدًا من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن على مستوى العالم، يتميز بسرعته الفائقة وصلابته الدفاعية، إضافة إلى إسهاماته الهجومية المتميزة ومهاراته في تنفيذ الركلات الحرة.

القائد الكونغولي شانسيل مبيمبا (29 عامًا): يمثل قلب دفاع منتخب الكونغو الديمقراطية ويتميز بقوته ودقته في التدخلات، حيث يعد واحدًا من أبرز المدافعين في الدوري الفرنسي.

(29 عامًا): يمثل قلب دفاع منتخب الكونغو الديمقراطية ويتميز بقوته ودقته في التدخلات، حيث يعد واحدًا من أبرز المدافعين في الدوري الفرنسي. المهاجم الزامبي باتسون داكا (25 عامًا): يتميز بسرعته الكبيرة ومرونته في اللعب، ورغم عدم مشاركته الكثيرة مع ليستر سيتي، إلا أنه قدم أداءً مميزًا مع منتخب زامبيا.

(25 عامًا): يتميز بسرعته الكبيرة ومرونته في اللعب، ورغم عدم مشاركته الكثيرة مع ليستر سيتي، إلا أنه قدم أداءً مميزًا مع منتخب زامبيا. لاعب وسط تنزانيا حميد ماو (31 عامًا): يشكل عنصرًا مهمًا في وسط الميدان، وعلى الرغم من تحديات الفريق، يظهر ماو كأحد الركائز الهامة وأحد اللاعبين ذوي القيمة العالية في تشكيلة تنزانيا.

جاهزية المجموعة السادسة: تحلق أسود الأطلس ورفاقه نحو تحقيق البطولة في كأس أمم إفريقيا 2024..أشرف حكيمي، الظهير الأيمن المتألق صاحب الـ25 عامًا، يتألق كنجم بارز في بطولة الأمم الأفريقية 2023. يمثل حكيمي الركيزة الأساسية في صفوف "أسود الأطلس"، حيث يجمع بين السرعة الفائقة والصلابة الدفاعية، مما يجعله لاعبًا متعدد المهام. يبرز أيضًا في الجانب الهجومي بتوغلاته الرائعة وتمريراته العرضية الدقيقة، وكان له الدور الكبير في تأهل المنتخب المغربي للدور الربع النهائي في مونديال قطر. يعد حكيمي من بين النجوم المتوقع أن يلهموا فرقهم ويتألقوا بقوة في هذه البطولة الإفريقية المثيرة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمباريات كأس إفريقيا في الشرق الأوسط.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة RING HD، بالقمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق، بتردد: "12418-H-30000".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة SPORT TV 1 HD، بالقمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W، بتردد: "12246-H-27500".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة ESPN 901، بالقمر الصناعي: تيليستار 15، وتردد: "12609-H-7550".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة Solo Calcio، بالقمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق، وبتردد: "11179-H-27500".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة TV 8.5، وبالقمر الصناعي: ترك سات 42 شرق، وبتردد: "12356 – أفقي – 7100".