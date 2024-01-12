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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرين من الليجا.

وتقام مباراة واحدة فقط اليوم الجمعة بين فريقي إشبيلية وألافيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الجمعة

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، ويأتي جيرونا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

1- ريال مدريد: 48 نقطة.

2- جيرونا: 48 نقطة.

3- برشلونة: 41 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو: 38 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد: 38 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 32 نقطة.

7- ريال بيتيس: 28 نقطة.

8- خيتافي: 26 نقطة.

9- فالنسيا: 26 نقطة.

10- لاس بالماس: 28 نقطة.

11- رايو فاليكانو: 23 نقطة.

12- أوساسونا: 22 نقطة.

13- فياريال: 19 نقطة.

14- مايوركا: 18 نقطة.

15- ألافيس: 17 نقطة.

16- إشبيلية: 16 نقطة.

17- سيلتا فيجو: 16 نقطة.

18- قادش: 15 نقطة.

19- غرناطة: 11 نقطة.

20- ألمريا: 5 نقاط.