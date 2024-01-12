نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الهند يُحذر من الإصابة وخطورة الكرات الثابتة قبل مواجهة أستراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستفتتح الهند مشوارها في كأس آسيا بمواجهة أمام أستراليا، المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 (دور الـ16)، على استاد أحمد بن علي في الريان، حيث سيواجه النمور الزرقاء منتخب أستراليا للمرة الأولى منذ عام 2011.

ستكون المباراة بين الهند وأستراليا هي المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية التي تتكون من الهند وأستراليا وأوزبكستان وسوريا.

قبل المباراة، تحدث مدرب منتخب الهند إيجور ستيماك ولاعب الوسط سهل عبد الصمد لوسائل الإعلام.

وفي معرض حديثه عن أفكاره حول المباراة، قال إيجور ستيماك إنه ورفاقه متحمسون للغاية للمباراة لأن الهند سيكون لديها 17 لاعبًا سيشاركون لأول مرة في البطولة القارية.

وقال "نحن متحمسون لأن وقت انطلاق المباراة قد اقترب. لقد أمضينا 12 يومًا هنا في العمل الجاد، جميع الأولاد متحمسون ونحن نتطلع إلى المباراة ".

وأشار:" نأمل أن يكون الأمر رائعًا بالنسبة للمبتدئين الـ 17. وأكد أنه مكان لهم للتعلم ".

كما شارك المدرب الرئيسي أفكاره بشأن أستراليا وقال إنها ستكون مباراة صعبة لفريقه بسبب جودة المنافس.

وقال "من الواضح أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا لأننا نعرف إنجازات أستراليا، لديهم لاعبين كبار ولن يكون الأمر سهلًا ونحن ندرك ذلك جيدًا، نحن هنا لمواجهة التحديات”.

عندما سئل إيجور ستيماك عن إمكانات كرة القدم الهندية، قال إن هناك الكثير من الإمكانات في الهند، ولكن يجب اتخاذ الخطوات المناسبة لرعاية المواهب.

وتابع:"الإمكانات موجودة، لكننا بحاجة إلى هيكلة كرة القدم في كل ركن من أركان البلاد، نحن بحاجة إلى تطوير برامج كرة القدم وجلب المدربين الأجانب للمساعدة في تنفيذ البرامج. إنها عملية طويلة."

وأضاف أيضًا: “يمكننا أن نرى تنفيذ المزيد من كرة القدم الفنية واللاعبين الشباب يحصلون على المزيد من الفرص. لم تكن العملية سهلة والآن لدينا فريق شاب للغاية مع عدد قليل من اللاعبين الكبار، نحن ندرك جيدًا أننا بعيدون عن أفضل الفرق الآسيوية، لكننا واثقون وإيجابيون للوصول إلى المراكز العشرة الأولى في آسيا ".

تشتهر أستراليا بالركلات الثابتة وتسببت في مشاكل للعديد من الفرق، وفي حديثه عن الأمر نفسه، قال إيجور ستيماك ساخرًا: "ليس علينا أن نتخلى عن الكرات الثابتة ".

وأضاف:" نحن نعرف نقاط القوة في أستراليا. أنا وجراهام أرنولد هما المدربان الأطول خدمة هنا في البطولة. لقد قام أيضًا بالتدريب في فئة الشباب ".

وذكر ستيماك أيضًا أن أستراليا تسببت في الكثير من المشاكل لإنجلترا وسيحتاج فريقه إلى الضغط وعدم السماح لهم بالعديد من الفرص.

وأضاف "إنهم يلعبون كرة قدم عملية للغاية، ويصرون على نقاط قوتهم. لقد تسببوا في الكثير من المشاكل لإنجلترا ويمكننا أن نتوقع خروج العواصف منهم، نحن بحاجة إلى البقاء متماسكين وبذل كل ما في وسعنا لإيقاف التمريرات العرضية من الأطراف ".

تم استبعاد اللاعبين الأربعة الأساسيين في الهند قبل كأس آسيا، وفي حديثه عن مخاوف الإصابة لفريقه، ادعى المدرب أنه لو لم يتعرض اللاعبون للإصابة، لكانت الهند فريقًا مختلفًا تمامًا.

وقال "لقد فقدنا جزءًا كبيرًا من جودتنا مع أربعة لاعبين أساسيين ".

واختتم:" ساهال ليس جاهزًا بعد للمباراة، لكننا نبذل قصارى جهدنا لإعادته، لكن عدم وجود أشيك كورونيان، وأنور علي، وجيكسون سينغ أمر صعب للغاية بالنسبة لنا لأنه كان من الممكن أن نكون فريقًا مختلفًا تمامًا معهم على أرض الملعب ".

