الرياضة

كأس آسيا 2023.. الأردن والبحرين أمام الشمشون الكوري في المجموعة الخامسة

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أحمد جودة - القاهرة - ينطلق كأس آسيا اليوم الجمعة في مواجهة تجمع بين لبنان وقطر، ضمن منافسات الجولة الأولى في افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية.

المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعُمان.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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