نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس آسيا 2023.. الأردن والبحرين أمام الشمشون الكوري في المجموعة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق كأس آسيا اليوم الجمعة في مواجهة تجمع بين لبنان وقطر، ضمن منافسات الجولة الأولى في افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية. المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان. المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند. المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين. المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام. المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين. المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعُمان.