نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس آسيا 2023.. الأردن والبحرين أمام الشمشون الكوري في المجموعة الخامسة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينطلق كأس آسيا اليوم الجمعة في مواجهة تجمع بين لبنان وقطر، ضمن منافسات الجولة الأولى في افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية.
المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.
المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.
المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.
المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.
المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.
المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعُمان.