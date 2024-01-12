نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس آسيا 2023.. الملاعب ومواعيد المواجهات حتى المباراة النهائية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينطلق كأس آسيا اليوم الجمعة في مواجهة تجمع بين لبنان وقطر، ضمن منافسات الجولة الأولى في افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.
المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.
المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.
المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.
المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.
المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.
المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعُمان.
12 يناير
قطر × لبنان - 6 مساء على ملعب لوسيل.
13 يناير
أستراليا × الهند - 1:30 ظهرا على ملعب أحمد بن علي.
الصين × طاجيكستان - 4:30 مساء على ملعب عبد الله بن خليفة.
أوزبكستان × سوريا - 7:30 مساء على ملعب جاسم بن حمد.
14 يناير
اليابان × فيتنام - 1:30 ظهرا على ملعب الثمامة.
الإمارات × هونج كونج - 4:30 مساء على ملعب خليفة الدولي.
إيران × فلسطين - 7:30 مساء على ملعب المدينة التعليمية.
15 يناير
كوريا الجنوبية × البحرين - 1:30 ظهرا على ملعب جاسم بن حمد.
4:30 مساء - إندونيسيا × العراق - ملعب أحمد بن علي.
7:30 مساء - ماليزيا ×الأردن - ملعب الجنوب.
16 يناير
4:30 مساء - تايلاند × قيرغيزستان - ملعب عبد الله بن خليفة.
7:30 مساء - السعودية × عمان - ملعب خليفة الدولي.
17 يناير
1:30 ظهرا - لبنان × الصين - ملعب الثمامة.
4:30 مساء - طاجيكستان × قطر - ملعب البيت.
18 يناير
1:30 ظهرا - سوريا × أستراليا - ملعب جاسم بن حمد.
4:30 مساء - الهند × أوزبكستان - ملعب أحمد بن علي.
7:30 مساء - فلسطين × الإمارات - ملعب الجنوب.
19 يناير
1:30 ظهرا - العراق × اليابان - ملعب المدينة التعليمية.
4:30 مساء - فيتنام × إندونيسيا - ملعب عبد الله بن خليفة.
7:30 مساء - هونج كونج × إيران - ملعب خليفة الدولي.
20 يناير
1:30 ظهرا - الأردن × كوريا الجنوبية - ملعب الثمامة.
4:30 مساء - البحرين × ماليزيا - ملعب جاسم بن حمد.
21 يناير
1:30 ظهرا - عمان × تايلاند - ملعب عبد الله بن خليفة.
7:30 مساء - قيرغيزستان × السعودية - ملعب خليفة الدولي.
22 يناير
5 مساء - طاجيكستان × لبنان - ملعب جاسم بن حمد.
5 مساء - قطر × الصين - ملعب خليفة الدولي.
23 يناير
سوريا × الهند - 1:30 ظهرا على ملعب البيت.
أستراليا × أوزبكستان 1:30 ظهرا على ملعب الجنوب.
هونج كونج × فلسطين - 5 مساء على ملعب عبد الله بن خليفة.
إيران × الإمارات - 5 مساء على ملعب المدينة التعليمية.
24 يناير
اليابان × إندونيسيا - 1:30 ظهرا على ملعب الثمامة.
العراق × فيتنام - 1:30 ظهراعلى ملعب جاسم بن حمد.
25 يناير
كوريا الجنوبية × ماليزيا - 1:30 ظهرا على ملعب الجنوب.
- الأردن × البحرين - 1:30 ظهرا على ملعب خليفة الدولي.
- قيرغيزستان × عمان - 5 مساء على ملعب عبد الله بن خليفة.
السعودية × تايلاند - 5 مساء على ملعب المدينة التعليمية.
ويتأهل دور المجموعات في كأس آسيا 2023، أول ووصيف ترتيب المجموعات الـ 6، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.
وتقام 8 مباريات في دور الستة عشر على 4 أيام، على أن تقام مباراتين فقط كل يوم، وتنطلق مرحلة دور الـ 16 في تاريخ 28 يناير 2024، وتنتهي يوم 31 يناير من العام نفسه.