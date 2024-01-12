الرياضة

كأس آسيا 2023.. الملاعب ومواعيد المواجهات حتى المباراة النهائية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس آسيا 2023.. الملاعب ومواعيد المواجهات حتى المباراة النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق كأس آسيا اليوم الجمعة في مواجهة تجمع بين لبنان وقطر، ضمن منافسات الجولة الأولى في افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعُمان.

12 يناير 

 قطر × لبنان - 6 مساء على ملعب لوسيل.

13 يناير

 أستراليا × الهند - 1:30 ظهرا على ملعب أحمد بن علي.

 الصين × طاجيكستان - 4:30 مساء على ملعب عبد الله بن خليفة.

أوزبكستان × سوريا - 7:30 مساء على ملعب جاسم بن حمد.

14 يناير

اليابان × فيتنام - 1:30 ظهرا على ملعب الثمامة.

الإمارات × هونج كونج - 4:30 مساء على ملعب خليفة الدولي.

 إيران × فلسطين - 7:30 مساء على ملعب المدينة التعليمية.

15 يناير

 كوريا الجنوبية × البحرين - 1:30 ظهرا على ملعب جاسم بن حمد.

4:30 مساء - إندونيسيا × العراق - ملعب أحمد بن علي.

7:30 مساء - ماليزيا ×الأردن - ملعب الجنوب.

16 يناير

4:30 مساء - تايلاند × قيرغيزستان - ملعب عبد الله بن خليفة.

7:30 مساء - السعودية × عمان - ملعب خليفة الدولي.

17 يناير

1:30 ظهرا - لبنان × الصين - ملعب الثمامة.

4:30 مساء - طاجيكستان × قطر - ملعب البيت.

18 يناير

1:30 ظهرا - سوريا × أستراليا - ملعب جاسم بن حمد.

4:30 مساء - الهند × أوزبكستان - ملعب أحمد بن علي.

7:30 مساء - فلسطين × الإمارات - ملعب الجنوب.

19 يناير

1:30 ظهرا - العراق × اليابان - ملعب المدينة التعليمية.

4:30 مساء - فيتنام × إندونيسيا - ملعب عبد الله بن خليفة.

7:30 مساء - هونج كونج × إيران - ملعب خليفة الدولي.

20 يناير

1:30 ظهرا - الأردن × كوريا الجنوبية - ملعب الثمامة.

4:30 مساء - البحرين × ماليزيا - ملعب جاسم بن حمد.

21 يناير

1:30 ظهرا - عمان × تايلاند - ملعب عبد الله بن خليفة.

7:30 مساء - قيرغيزستان × السعودية - ملعب خليفة الدولي.

22 يناير

5 مساء - طاجيكستان × لبنان - ملعب جاسم بن حمد.

5 مساء - قطر × الصين - ملعب خليفة الدولي.

23 يناير

 سوريا × الهند - 1:30 ظهرا على ملعب البيت.

 أستراليا × أوزبكستان  1:30 ظهرا على ملعب الجنوب.

هونج كونج × فلسطين - 5 مساء على ملعب عبد الله بن خليفة.

 إيران × الإمارات - 5 مساء على ملعب المدينة التعليمية.

24 يناير

اليابان × إندونيسيا - 1:30 ظهرا على ملعب الثمامة.

العراق × فيتنام - 1:30 ظهراعلى ملعب جاسم بن حمد.

25 يناير

  كوريا الجنوبية × ماليزيا - 1:30 ظهرا على ملعب الجنوب.

- الأردن × البحرين - 1:30 ظهرا  على ملعب خليفة الدولي.

- قيرغيزستان × عمان - 5 مساء على ملعب عبد الله بن خليفة.

 السعودية × تايلاند - 5 مساء على ملعب المدينة التعليمية.

ويتأهل دور المجموعات في كأس آسيا 2023، أول ووصيف ترتيب المجموعات الـ 6، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وتقام 8 مباريات في دور الستة عشر على 4 أيام، على أن تقام مباراتين فقط كل يوم، وتنطلق مرحلة دور الـ 16 في تاريخ 28 يناير 2024، وتنتهي يوم 31 يناير من العام نفسه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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