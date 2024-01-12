نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس آسيا 2023.. الملاعب ومواعيد المواجهات حتى المباراة النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق كأس آسيا اليوم الجمعة في مواجهة تجمع بين لبنان وقطر، ضمن منافسات الجولة الأولى في افتتاح دور المجموعات لبطولة كأس آسيا.

المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعُمان.

12 يناير

قطر × لبنان - 6 مساء على ملعب لوسيل.

13 يناير

أستراليا × الهند - 1:30 ظهرا على ملعب أحمد بن علي.

الصين × طاجيكستان - 4:30 مساء على ملعب عبد الله بن خليفة.

أوزبكستان × سوريا - 7:30 مساء على ملعب جاسم بن حمد.

14 يناير

اليابان × فيتنام - 1:30 ظهرا على ملعب الثمامة.

الإمارات × هونج كونج - 4:30 مساء على ملعب خليفة الدولي.

إيران × فلسطين - 7:30 مساء على ملعب المدينة التعليمية.

15 يناير

كوريا الجنوبية × البحرين - 1:30 ظهرا على ملعب جاسم بن حمد.

4:30 مساء - إندونيسيا × العراق - ملعب أحمد بن علي.

7:30 مساء - ماليزيا ×الأردن - ملعب الجنوب.

16 يناير

4:30 مساء - تايلاند × قيرغيزستان - ملعب عبد الله بن خليفة.

7:30 مساء - السعودية × عمان - ملعب خليفة الدولي.

17 يناير

1:30 ظهرا - لبنان × الصين - ملعب الثمامة.

4:30 مساء - طاجيكستان × قطر - ملعب البيت.

18 يناير

1:30 ظهرا - سوريا × أستراليا - ملعب جاسم بن حمد.

4:30 مساء - الهند × أوزبكستان - ملعب أحمد بن علي.

7:30 مساء - فلسطين × الإمارات - ملعب الجنوب.

19 يناير

1:30 ظهرا - العراق × اليابان - ملعب المدينة التعليمية.

4:30 مساء - فيتنام × إندونيسيا - ملعب عبد الله بن خليفة.

7:30 مساء - هونج كونج × إيران - ملعب خليفة الدولي.

20 يناير

1:30 ظهرا - الأردن × كوريا الجنوبية - ملعب الثمامة.

4:30 مساء - البحرين × ماليزيا - ملعب جاسم بن حمد.

21 يناير

1:30 ظهرا - عمان × تايلاند - ملعب عبد الله بن خليفة.

7:30 مساء - قيرغيزستان × السعودية - ملعب خليفة الدولي.

22 يناير

5 مساء - طاجيكستان × لبنان - ملعب جاسم بن حمد.

5 مساء - قطر × الصين - ملعب خليفة الدولي.

23 يناير

سوريا × الهند - 1:30 ظهرا على ملعب البيت.

أستراليا × أوزبكستان 1:30 ظهرا على ملعب الجنوب.

هونج كونج × فلسطين - 5 مساء على ملعب عبد الله بن خليفة.

إيران × الإمارات - 5 مساء على ملعب المدينة التعليمية.

24 يناير

اليابان × إندونيسيا - 1:30 ظهرا على ملعب الثمامة.

العراق × فيتنام - 1:30 ظهراعلى ملعب جاسم بن حمد.

25 يناير

كوريا الجنوبية × ماليزيا - 1:30 ظهرا على ملعب الجنوب.

- الأردن × البحرين - 1:30 ظهرا على ملعب خليفة الدولي.

- قيرغيزستان × عمان - 5 مساء على ملعب عبد الله بن خليفة.

السعودية × تايلاند - 5 مساء على ملعب المدينة التعليمية.

ويتأهل دور المجموعات في كأس آسيا 2023، أول ووصيف ترتيب المجموعات الـ 6، إلى جانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وتقام 8 مباريات في دور الستة عشر على 4 أيام، على أن تقام مباراتين فقط كل يوم، وتنطلق مرحلة دور الـ 16 في تاريخ 28 يناير 2024، وتنتهي يوم 31 يناير من العام نفسه.