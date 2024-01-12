بالأسماء.. الكومي يشرح الموقف الكامل لموقف بيراميدز من الإعارات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى إيهاب الكومي عن حقيقة الأنباء المتداولة بمخالفة بيراميدز قواعد الاتحاد الدولي «فيفا» في مسألة إعارة اللاعبين بالموسم الحالي.

بالأسماء.. الكومي يشرح الموقف الكامل لموقف بيراميدز في الاعارات

وقال في برنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»:" أشيع في الساعات الماضية أن الاتحاد المصري وافق لبيراميدز على إعارة 9 لاعبين وهو مخالف لقوانين الاتحاد الدولي".

أضاف إيهاب الكومي: " اللواء حلمي مشهور أجاب أن بيراميدز أعار 6 لاعبين وهم محمود صابر، محمود صبري، أحمد عاطف إلى زد، أحمد فوزي، عماد ميهوب ويوسف شعبان للمقاولون العرب".

وقال الإعلامي إيهاب الكومي إن الاتحاد الدولي يعمم تجربة جديدة بمد فترات القيد في يناير، وبعث للاتحادات الأهلية، الاتحاد المصري لا يمكن أن يرفض حتى لا يضيع تلك الميزة من يده"

وجاء رد الكومي عقب الأخبار التي تناثرت خلال الأيام الماضية وما أثير عن مخالفة بيراميدز لقانون الإتحاد الدولي بإعارة تسعة لاعبين

