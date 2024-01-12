نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للشابات يواجه الكاميرون اليوم في ذهاب تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب مصر للشابات تحت 20 عام نظيره الكاميروني في ستاد الاسكندرية، في تمام الساعة 5 مساء اليوم، في مباراة الذهاب بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات تحت 20 عام في كولومبيا 2024.

وكان قد استقر محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 20 عام على القائمة النهائية وتم اختيار 26 لاعبة في قائمة المنتخب الوطني للشابات استعدادًا لمواجهة الكاميرون في الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عام.

واختار الجهاز الفني لمنتخب للشابات قائمة لاعبات تضم كل من: عزة الفولي وحبيبة عماد ونورا خالد وتانيا سويلم ولارا ماجد وفاطمة مصطفى ورودينا عبد الرسول وجايدا المستكاوي وجوي عماد، وهنا سليمان ونادية رمضان ومايا ايهاب وحبيبة عصام ودانا كريم وليلى زاهر ومنة منصور وحبيبة عمر وندا خالد، ونور عبد الواحد ومي مجدي وحلا مصطفى ونورهان عاشور، وكاميليا شحاتة، وفرح هشام، وحبيبة بكتاش ونور نهاد.

وجاء ذلك بعد أن تخطى منتخب مصر للشابات منتخب ساو تومي في مرحلة الدور التمهيدي الأول بمجموع مباراتي الذهاب والاياب بنتيجة 18-0، بينما تخطى منتخب الكونغو نظيره منتخب ناميبيا في نفس الدور التمهيدي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ثم تجاوز منتخب الكونغو في الدور الثاني من التصفيات بعد التعادل ذهابًا 1-1، والفوز إيابا 6-0 بنتيجة 7-1 لمنتخب مصر.

وتشرف على ملف كرة القدم النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة إتحاد كرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشابات تحت 20 عام كلًا من محمد كمال مديرا فنيا، ريهام عبدالحكيم مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد أخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.

