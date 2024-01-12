نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة حاسمة.. آخر تطورات ملف تجديد عمرو السولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات في ملف تجديد النادي الأحمر لتعاقده مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد السولية مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي حيق يحق للاعب الوسط الانتقال لأي نادٍ آخر في الصيف المقبل.

وقال المصدر إن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيعقد جلسة اليوم مع السولية لمعرفة طلباته لتجديد عقده مع النادي.

وأضاف المصدر بأن الأهلي يرغب في تمديد عقد اللاعب واستمراره ضمن صفوفه باعتباره واحدًا من اللاعبين المميزين في الفريق.

الجدير بالذكر أن الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس الخميس على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بعد الراحة الطويلة التي حصل عليها الفريق عقب الفوز بكأس السوبر المصري.

