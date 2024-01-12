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أحمد جودة - القاهرة - ظهر لاعب وسط المنتخب الهولندي سهل عبد الصمد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة منتخب أستراليا في افتتاح المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا.

سهل عبد الصمد يؤكد غيابه أمام أستراليا ويؤكد ثقته في لاعبو الهند

ستكون المباراة بين الهند وأستراليا هي المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية التي تتكون من الهند وأستراليا وأوزبكستان وسوريا.

وخلال المؤتمر الصحفي، شارك سهل أفكاره قبل المباراة الافتتاحية للهند وقال إن اللاعبين جاهزون ومتحمسون، "نحن جميعًا جاهزون ومتحمسون، لدينا لاعبون ذوو خبرة ونتطلع للمباراة ".

كما تحدث سهل عن الحالة المزاجية في المعسكر، وقال إن الفريق جاهز ذهنيا وبدنيا للمباريات المقبلة.

وأشار "لقد أجرينا بضع جلسات في الدوحة، العقل حر، حان الوقت للتركيز على مباراة الغد وأعتقد أن الأولاد جاهزون لذلك، يجب أن نكون جاهزين بدنيًا وذهنيًا للمباراة ".

واختتم بالحديث عن جاهزيته:" لن اتمكن من الظهور خلال المباراة الأولى أمام أستراليا، لكن أمل في المشاركة في باقي الجوالات ".