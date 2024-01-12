نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر اليوم إلغاء اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني والتي تم انعقادها لليوم الثاني على التوالي.

وتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية أمس، الخميس، لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو ما تكرر اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي، حيث حضر اثنين فقط من مندوبي الاندية، بينما يكتمل النصاب بحضور 25% من الأعضاء، ما يعادل 32 عضوًا.

وكان من المقرر أن تتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة حال انعقاد الاجتماع، منها مناقشة ميزانية الاتحاد عن العام المنتهي واختيار اللجنة الانتخابية للإشراف علي الانتخابات المقبلة واعتماد لجنة الانضباط.

من ناحية أخرى يستعد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة جمال علام، للسفر إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لمؤازرة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

ويبدأ منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، غدٍ السبت بمواجهة موزمبيق في افتتاح المجموعة التي تضم بجوارهم غانا والرأس الأخضر.