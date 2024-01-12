نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس أمم إفريقيا 2024.. القنوات الناقلة مباراة المغرب ضد تنزانيا في الجولة الأولى من المجموعة السادسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كأس أمم إفريقيا 2024.. تعد بطولة كأس الأمم الأفريقية واحدة من أبرز البطولات الكروية على مستوى القارة الإفريقية، حيث يتنافس منتخبو العديد من الدول للظفر بلقب هذه البطولة الرياضية المثيرة. وفي إطار النسخة الجديدة لعام 2024، يشهد الحدث استعدادات كبيرة وتحضيرات مكثفة لتقديم منافسات مثيرة ومثيرة للجماهير.

تأتي المجموعة السادسة في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2024 لتقدم مباراة نارية بين منتخب المغرب ومنتخب تنزانيا. تعد هذه المواجهة الأولى فرصة للفريقين لإثبات جاهزيتهما وتحقيق بداية ناجحة في مسار البطولة.

مباراة المغرب ضد تنزانيا.. من الجدير بالذكر أن المغرب يأتي إلى البطولة وهو يحمل طموحات كبيرة، بفضل تألقه في السنوات الأخيرة وتصدره للتصنيفات القارية. بينما يسعى منتخب تنزانيا إلى تحقيق مفاجأة إيجابية وإظهار قوته في هذا الحدث الكروي الكبير.

بالنسبة للمشجعين، يمكنهم متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة المختلفة التي ستقوم ببث المباراة مباشرة، والتي تضمن توفير تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة. يعد هذا اللقاء فرصة لاستمتاع الجماهير بأداء اللاعبين والتفاعل مع الأحداث الرياضية التي تعكس روح المنافسة والتحدي في عرض كرة القدم الأفريقية على أعلى مستوى.

مباريات المجموعة السادسة

يوم 17 يناير 2024 مباراة المغرب ضد تنزانيا في تمام الساعة 7:00 مساء.

يوم 17 يناير 2024 مباراة الكونغو الديمقراطية ضد زامبيا في تمام الساعة 10:00 مساءً.

ما حقيقة بث مباريات مصر في أمم إفريقيا مجانا؟

لن يتم بث مبارياتالمنتخب المصري على قناة أون تايم سبورت الفضائية كما تداولت بعض المواقع، على الأقل حتى الآن لم يتم الإعلان عن هذا الأمر رسميًا، ولكن هناك بعض القنوات مثل:

الجزائرية الرياضية الأولى على النايل سات بالتردد11680 عمودي، 27500، 5/6

توقعات القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة RING HD، بالقمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق، بتردد: "12418-H-30000".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة SPORT TV 1 HD، بالقمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W، بتردد: "12246-H-27500".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة ESPN 901، بالقمر الصناعي: تيليستار 15، وتردد: "12609-H-7550".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة Solo Calcio، بالقمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق، وبتردد: "11179-H-27500".

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024.. تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، عبر قناة TV 8.5، وبالقمر الصناعي: ترك سات 42 شرق، وبتردد: "12356 – أفقي – 7100".