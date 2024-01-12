نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض لا يُرفض.. نجم ريال مدريد يتجاهل أرقام الهلال الخيالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، رفض عرض تاريخي من نادي الهلال السعودي، للحصول على خدماته في الصيف الماضي.

وأكدت صحيفة "آس الإسبانية"، أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الميرنجي، تلقى عرضًا من الهلال في الصيف الماضي، خاصةً مع عدم وضوح مستقبله داخل سانتياجو بيرنابيو.

وتابعت: "مودريتش تلقى عرضًا مقابل 300 مليون يورو لمدة 3 سنوات، بمعدل 100 مليون كراتب سنوي، ومع ذلك رفض اللاعب الكرواتي، الرحيل إلى دوري روشن السعودي".

وأضافت: "قرار النجم الكرواتي كان له تقدير خاص داخل الهلال، خاصةً وأنه قضى 12 موسما بقميص الملكي، وهو أسطورة النادي، وهناك إمكانية لتجديد التفاوض معه الصيف المقبل".

ومن المقرر أن ينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وهناك شك في استمراره خاصةً مع بلوغه عامه الخامس والثلاثين من عمره.

