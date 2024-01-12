نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبر يكشف سبب استبعاد السومة من قائمة منتخب سوريا المشاركة في كأس أسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، عن سبب استبعاد عمر السومة قائد المنتخب من القائمة التي من المقرر لها أن تشارك في بطولة كأس آسيا.

كوبر يكشف سبب استبعاد السومة من قائمة منتخب سوريا المشاركة في كأس أسيا

ورد كوبر خلال المؤتمر الصحفي على سؤال سبب استبعاد السومة قال: " قدرة اللاعبين على تنفيذ التعليمات الموجهة لهم هى من تحدد اختياري وهذا هو الأساس الذي اتعامل به".

وتابع: "نطمح في إسعاد الشعب السوري، وأن نقدم أداءً مشرفًا لكرة القدم السورية، المباراة الأولى ستكون بوابتنا للدور الثاني، الضغوط كثيرة، والتغلب عليها يكون بالانضباط التكتيكي وتنفيذ التعليمات داخل الملعب".

وأكد: "أعرف الكثير عن نجوم ولاعبي منتختب أوزبكستان البارزين، وعلينا استغلال نقاط ضعفهم، وهذا ما اعمله عليه".

واختتم: "نتمنى حضور الجماهير السورية بكثافة في الملعب لدعم اللاعبين خلال المباراة، لتحقيق أفضل نتيجة".

وكان كوبر قد استبعد عمرالسومة من قائمة منتخب سوريا، التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2024.

وجدير بالذكر أن منتخب سوريا يواجه منتخب أوزبكستان، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجوعات لبطولة كأس آسيا، حيث يقع منتخب سوريا في المجموعة الثانية بكأس آسيا، برفقة كل من أوزبكستان، وأستراليا، والهند.

