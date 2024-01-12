نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعنة رقم محمد أبو تريكة.. إمام عاشور يكشف سر خطير عن الرقم 22 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس الفترة الأخيرة له داخل القلعة الحمراء، وعن أهم الكواليس والأحاديث التي انتشرت في الفترة الماضية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة بعد عودته من أوروبا كلاعب في صفوف الأحمر.

إمام عاشور يتحدث عن ارتداء قميص تريكة

وأكد "عاشور "في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب مع مهيب عبدالهادي: "أشعر بشرف كبير داخلي بعد ارتداء نفس قميص الأسطورة محمد أبو تريكة رقم (22)".

وتابع:" في البداية قالوا لي إن هذا الرقم سيكون ثقيل عليك، لكن بالعكس هو منحني دافع، وقلت لهم سأعيد هذا الرقم كما كان".

على جانب آخر، أعلنت إدارة النادي الأهلي في الساعات الماضية عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، قادما من الدوري السويدي، ليحل أصعب الأزمات التي واجهت المدير الفني السويسري مارسيل كولر في الموسم الحالي بعد تلاحق المباريات في مختلف البطولات.

