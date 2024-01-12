"كنت أتمنى تحقيق الأفضل".. إمام عاشور يتحدث عن مونديال الأندية

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أحمد جودة - القاهرة - علق إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركة القلعة الحمراء في مونديال الأندية الأخير والذي حقق به الفريق الميدالية البرونزية عقب الفوز أمام منافسه أوراوا ريدز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وانتقل إمام عاشور في موسم الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف الفارس الأحمر، قادما من نادي ميتلاند الدنماركي.

- إمام عاشور يتحدث عن المشاركة في كأس العالم للأندية

وأكد إمام عاشور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب مع مهيب عبدالهادي:" شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص النادي الأهلي، أشعر بسعادة كبيرة بسبب تواجدي في النادي حاليًا".

وتابع:" أجد مساعدة ودعم داخل الفريق من الجميع وخاصة اللاعبين، وهذا ما كنت احتاجه الفترة الماضية، عندما كنت أري ما يفعله اللاعبين معي كنت أقاتل داخل الملعب".

وواصل: "ذهبنا لبطولة كأس العالم للأندية، من أجل تحقيق مركز أفضل من الثالث، لكن الحمد لله على ما حققناه، الأندية البرازيلية دائمًا تتمتع بلعب كرة مختلفة، وأنا أحب لعبهم، كنا نتمنى أن نفعل شيء أفضل من ذلك".

