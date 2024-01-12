نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد دعبس يُشيد بتعامل إدارة الأهلي خلال فترة التعاقد مع عمر كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر سعادته بتعامل إدارة الأهلي، اتجاههم خلال فترة المفاوضات أثناء ضم عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق، والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشاد وليد دعبس بذلك خلال تصريحاته عبر برنامج بوكس تو بوكس المذاع عبر قناة إي تي سي قائلا: "وصلت من دبي قبل يومين، والاتصالات التي تمت كانت بيني وبين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم فقط، هذه هي الاتصالات الواضحة التي أملكها".

وأكمل: "النادي الأهلي من اللحظة الأولى وكان مهتمًا بضم عمر كمال عبد الواحد، ويجب أن نوجه الاحترام للأهلي على أسلوبه في هذه الصفقة والمفاوضات".

واستطرد: "هذه الصفقة تؤكد أن محمود الخطيب ومجلسه لديهم احترام عند التعامل مع الأندية الأخرى، فعمر كمال عبد الواحد يتبقى له 6 شهور فقط في عقده، ولكن الأهلي يريد جعل الأجواء جيدة مع الأندية، وأن تكون هناك تعاملات محترمة مع الأندية، وعدم التوجه للأبواب الجانبية".

واختتم حديثه مشيرا أنه يربطة علاقة قوية بمحمود الخطيب منذ زمن طويل وهو لديه ميزة، وأكد أنه رجل مباشر، وكلامه قليل، وكلمته واحدة، ولا يوجد تلاعب في الكلام، موضحا:" الأهلي يمتلك مفاتيح كثيرة في التفاوض، أبرزها عدلي القيعي".