نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يعترف.. لهذا السبب لم استمر في الاحتراف الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الدولي إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن السبب الرئيسي وراء عدم استمراره في الاحتراف الأوروبي، والعودة مرة أخرى إلى مصر.

وكان النادي الأهلي نجح في حسم التعاقد مع إمام عاشور، قادما من نادي مييتلاند الدنماركي، في الميركاتو الصيفي الماضي، لمدة 5 مواسم، براتب يصل إلى 15 مليون جنيه.

إمام عاشور يكشف عن سبب عدم استمراره في أوروبا

وأوضح إمام عاشور في تصريحات له عبر قناة mbc مصر: عندما احترفت لم يتحدث معي أحد من الأهلي، وكنت أعاني بشكل كبير مع ميتلاند في الدنمارك ربما لم أتمكن من التأقلم في النادي".

وتابع: "يأتي ذلك بسبب حالتي النفسية حينها لأنني لم أكن استطع أن أدخل مع الفريق، واتعامل معهم، نهائيًا ولم اتمكن من اللعب بشكل مميز مثل طريقتي المعتادة، لذلك قررت فسخ عقدي مع النادي والعودة مرة أخرى إلى مصر".

والجدير بالذكر أن إمام عاشور قد انضم إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، من أجل الاستعداد للمشاركة في مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في دولة كوت ديفوار