الرياضة

فنربخشة يعلن رسميًا ضم نجم ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي، ضم نجم ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فنربخشة يعلن ضم كرونيتش

وأكد النادي التركي وصول راضي كرونيتش إلى إسطنبول مساء اليوم من أجل الفحوصات الطبية واتمام التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

ووفقًا للمعلومات الواردة من تقارير صحفية إيطالية أن فنربخشة قد ضم كرونيتش مقابل مليون يورو مبلغ ثابت + 1 - 1.5 مليون يورو مكافآت.

يذكر أن الروسونيري قد فتح باب الرحيل أمام اللاعب بعدما خرج بشكل نهائي من حسابات ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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