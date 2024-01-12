فنربخشة يعلن رسميًا ضم نجم ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة التركي، ضم نجم ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فنربخشة يعلن ضم كرونيتش

وأكد النادي التركي وصول راضي كرونيتش إلى إسطنبول مساء اليوم من أجل الفحوصات الطبية واتمام التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

ووفقًا للمعلومات الواردة من تقارير صحفية إيطالية أن فنربخشة قد ضم كرونيتش مقابل مليون يورو مبلغ ثابت + 1 - 1.5 مليون يورو مكافآت.

يذكر أن الروسونيري قد فتح باب الرحيل أمام اللاعب بعدما خرج بشكل نهائي من حسابات ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان.

