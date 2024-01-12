نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مارسيل كولر يطالبني دائما بهذا الأمر وينقصني أن ألعب حارس مرمى".. تصريح مثير من إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الأول، فترة توهج كبيرة بعد حصد أول ألقابه داخل جدران القلعة الحمراء والمشاركة في كأس العالم للأندية وتحقيق برونزية المونديال الأولى له.

وتعاقد مسؤولو الفارس الأحمر في موسم الانتقالات الصيفية الماضية، مع إمام عاشور في صفقة شهدت جدلا واسعا داخل الشارع الرياضي، قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي.

- إمام عاشور يوجه رسالة لكولر

وقال "عاشور "في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب مع مهيب عبدالهادي:"

استطيع أن ألعب في أي مركز داخل الملعب، لا يوجد لدي أي مانع، لعبت في كل المراكز داخل الملعب ينقصني مركز حراسة المرمى".

وتابع:" المركز 8 هو الأكثر شعورا بالنسبة لي بالارتياح، أحب طريقة لعب كل زملائي في وسط الملعب، مارسيل كولر، دائمًا يدعمني ويعطيني النصائح ويقول لي ركز في الملعب فقط".

على جانب آخر، أعلنت إدارة النادي الأهلي في الساعات الماضية عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، قادما من الدوري السويدي، ليحل أصعب الأزمات التي واجهت المدير الفني السويسري مارسيل كولر في الموسم الحالي بعد تلاحق المباريات في مختلف البطولات.

