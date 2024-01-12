نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أستون فيلا يحصل على جائزة شهر ديسمبر في بطولة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل أوناي إيمري مدرب أستون فيلا على جائزة شهر ديسمبر في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، والتي أعلنت عنها رابطة الدوري "البريميرليج"، وذلك عقب تفوقه ليتم الاختيار عليه.

ووقع الاختيار على مدرب نادي استون فيلا وتفوق على منافسيه، ليتم اختياره مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان يدخل المدرب إيمري منافسة قوية برفقة الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والإنجليزي ديفيد مويس من وست هام يونايتد، والإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث، ليأتي في النهاية ويحصل عليها.

ونجح أوناي إيمري في قيادة فريق أستون فيلا للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تلقى فريقه الخسارة في مباراة واحدة فقط من مبارياته السبع في ديسمبر، كما أنه استطاع أيضا تحقيق انتصارا متتاليا والخروج بشباك نظيفة على كل من مانشستر سيتي وآرسنال.

