نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملعب يشتعل.. شاهد أول لقطات من حفل افتتاح‎ كأس آسيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم فاعليات مباريات كأس آسيا 2023، بإشتعال ملعب لوسيل بالاحتفالات مع اكتمال عدد كبير من جماهير مشجعي منتخبي قطر ضد لبنان، على ستاد لوسيل وبدأ الجميع يتجه اليوم الجمعة للملعب وذلك من أجل التشجيع بروح رياضية، في المباراة التي تقام اليوم الجمعة على أرضية ملعب «لوسيل» في الدوحة، وذلك ضمن منافسات افتتاح مباريات بطولة كأس آسيا 2024، والتي تقام في قطر.

وتقام اليوم الجمعة مباراة قوية ينتظرها عشاق كرة القدم والتي تجمع بين منتخبي قطر ضد لبنان، وذلك في افتتاح مباريات بطولة كأس آسيا 2024، وذلك لحساب المجموعة الأولى.

ووقع الاختيار على منتخبي قطر ولبنان في المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا هذا العام، والتي ضمت كلا من منتخبات، الصين وطاجيكستات.

موعد مباراة قطر ضد لبنان في كأس آسيا

وتقام مساء اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر يناير الجاري، موعد مباراة منتخبي قطر ضد لبنان، في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك في افتتاح مباريات بطولة كأس آسيا هذا العام 2024، والتي تقام على أرضية ستاد «لوسيل».