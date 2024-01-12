نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة نجم برشلونة بعد إصابته أمام أوساسونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض النجم البرازيلي رافينيا لاعب فريق برشلونة للإصابة في المباراة الماضية أمام فريق أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد عودة نجم برشلونة

وكشفت تقارير صحفية عن موعد عودة رافينيا من الإصابة التي تعرض لها في العضلات أمس الخميس أمام فريق أوساسونا في بطولة السوبر الإسباني.

وأكدت أن رافينيا سوف يغيب عن نادي برشلونة فترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى أربعة لتلقي العلاج وتعافيه من الإصابة.

وهناك تفاؤل كبير جدا من مشاركة الدولي البرازيلي في مباراة نابولي القادمة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك يوم 21 من شهر فبراير القادم.

وبذلك فإن رافينيا سوف يغيب عن نهائي كأس السوبر الإسباني أمام نظيره فريق ريال مدريد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.