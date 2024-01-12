نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كاف" يكشف قائمة الممنوعات والمحظورات في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المحظورات والمواد الغير صالحة التي يصطحبها الجماهير أثناء توجههم لملعب تشجيع منتخباتهم في كأس إفريقيا.

حيث أنه تبدأ أولى مباريات أمم إفريقيا غدا السبت حتي يوم 11 نوفمبر، حيث تقام المباراة الأولى من البطولة بمباراة تجمع بين منتخب كوت ديفوار ضد نظيره غينيا بيساو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ووقع منتخبا كوت ديفوار وغينيا بيساو في المجموعة الأولى برفقة كلا من غينيا الاستوائية ونيجيريا.

قائمة الممنوعات والمحظورات في كأس أمم إفريقيا

وتترأس أشعة الليزر قائمة الممنوعات والمحظورات التي يحذر منها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكشف كاف عن قائمة الممنوعات حيث جاءت كالتالي:

*المواد الخطرة

- الأسلحة النارية والذخيرة.

- أي أداة حادة أو مدببة يمكن استخدامها للقطع أو الوخز أو الطعن.

- الألعاب النارية أو المشاعل أو مسحوق الدخان أو عبوات الدخان أو قنابل الدخان أو غيرها من منتجات الألعاب النارية.

- مبخرات الغاز والمواد المسببة للتآكل، القابلة للاشتعال والأصباغ والحاويات التي تحتوي على مواد ضارة أو شديدة الاشتعال.

- الزجاجات أو الأكواب أو الجرار أو العلب أو أي شكل آخر من أشكال الحاويات المغلقة أو المغلفة، وكذلك الأشياء الأخرى المصنوعة من الزجاج.

*المشروبات الكحولية

- المشروبات الكحولية من أي نوع، بخلاف تلك التي يقدمها الأشخاص المصرح لهم داخل الملاعب - المخدرات أو المنشطات

*المواد التجارية.

- أي مواد ترويجية أو تجارية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العلامات والرموز والنشرات أو الأشياء والمواد والملابس.

*العنصرية

- أي رسالة تميز ضد بلد أو شخص أو مجموعة على أساس الجنس أو العرق أو لون البشرة أو الأصل الإثني أو القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المولد أو الثروة أو أي وضع آخر أو التوجه الجنسي أو لأي سبب آخر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اللافتات والعلامات والرموز والمنشورات أو الأشياء أو الملابس التي قد تتداخل مع حسن سير الحدث للآخرين أو تتداخل مع الغرض الرياضي للحدث.

- يحظر استخدام الأشياء الكبيرة أو الضخمة، مثل المظلات والمظلات والحقائب كبيرة الحجم وغيرها من الأشياء.

*الأشياء المزعجة

*مؤشرات الليزر

*الصافرات

*الأدوات الميكانيكية التي تنتج حجما زائدا، مثل مكبرات الصوت،

*الأبواق أو أبواق الغاز

*الكاميرات وكاميرات الفيديو أو أي معدات صوتية أو مرئية احترافية أخرى تعتبرها هيئة السلوك المالي و/ أو COCAN بشكل معقول لاستخدامها لأغراض أخرى غير الأغراض الخاصة وغير الخاصة.