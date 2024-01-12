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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات مثيرة لفرق الفيوم وبنى سويف بالجولة 12 بالمجموعة 4 بالقسم الثالث

تفتتح السبت منافسات الجولة 11 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف.

وتشهد مباريات المجموعة منافسة كبيرة خاصة فى ظل ابتعاد توت عنخ امون بالصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وآمال الفرق على التواجد بمنطقة الأمن والابتعاد عن منطقة الخطورة.

حيث يستضيف نادى بنى سويف نظيره نادى اهلى الغرق ملعب مركز التنمية الشبابية ببنى سويف، ويحتل بنى سويف المركز الثالث برصيد 23 نقطة فيما يحتل اهلى الغرق المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

ويستضيف نادى مطرطارس شقيقه نادى ابو كساة بملعب مركز شباب سنورس، ويحتل مطرطارس المركز العاشر برصيد نقطتين فيما يحتل ابو كساة المركز الثامن برصيد 9 نقاط.



مباريات الاحد:



حيث يستضيف مركز شباب الفيوم شقيقه مركز شباب سنورس بمباراة قوية بملعب ساحة الفيوم، ويحتل مركز شباب الفيوم المركز السابع برصيد 11 نقطة فيما يحتل ابشواى المركز. الخامس برصيد 16 نقطة.

ويستضيف نادى توت عنخ امون نظيره مركز شباب ابشواى بملعب الآسيوطى، ويحتل توت عنخ امون المركز الأول برصيد 33 نقطة فيما يحتل ابشواى المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

فيما يستضيف مركز شباب سمسطا نظيره مركز شباب اطسا بملعب سمسطا ببنى سويف، ويحتل سمسطا المركز السادس برصيد 14 نقطة فيما يحتل اطسا المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

وكانت نتائج مباريات الجولة ال 11 قد شهدت مواصلة توت عنخ امون حفاظه على الصدارة بفارق 8 نقاط عن سنورس أقرب منافسيه، فيما واصل مطرطارس تذيله لجدول الترتيب، وخلال 5 مباريات تم إحراز 18 هدف.

حيث حقق نادى اهلى الغرق فوزا بنتيجة 3/1 أمام ضيفه مركز شباب سمسطا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ساحة الفيوم فيما تعادل نادى مطرطارس أمام مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/1 وسقط مركز شباب اطسا فى فخ الخسارة أمام ضيفه مركز شباب سنورس بنتيجة 3/2.

وسقط نادى ابو كساة فى فخ الخسارة بثلاثية نظيفة أمام ضيفه نادى توت عنخ امون بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سنورس، فيما تعادل مركز شباب ابشواى أمام ضيفه نادى بنى سويف بنتيجة 2/2 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان مركز شباب الفيوم.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - توت عنخ امون 33 نقطة.

2 - سنورس 25 نقطة.

3 - بنى سويف 23 نقطة.

4 - اهلى الغرق 17 نقطة.

5 - ابشواى 16 نقطة.

6 - سمسطا 14 نقطة.

7 - مركز شباب الفيوم 11 نقطة.

8 - ابو كساة 9 نقاط.

9 - اطسا 5 نقاط .

10 -- مطرطارس نقطتين.