لفتة رائعة من قائد المنتخب القطري تضامنا مع فلسطين بحفل افتتاح كأس آسيا (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في السابعة مساء اليوم الجمعه مباريات بطولة كأس آسيا والتي تقام في الدوحة بمشاركة 24 منتخبا آسيويا في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير حيث تفتتح مباريات المجموعة الأولى بلقاء قطر الدولة المستضيفة ولبنان باستاد لوسيل الذي يحتضن افتتاح وختام البطولة.

لفتة رائعة من قائد المنتخب القطري تضامنا مع فلسطين

حفل الإفتتاح الذي سبق المباراة الإفتتاحية بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر شهد العديد من الفقرات المتميزة والتي تعود إلى التراث العربي وقصة كليلة ودمنة الشهيرة.

وفي ختام حفل الافتتاح ظهر قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس بأرضية الملعب لإلقاء قسم البطولة ولكنه في لفتة طيبة تجاه القضية الفلسطينية قام بإهداء مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين مهمة إلقاء قسم البطولة وسط إعجاب وتصفيق حار من الحاضرين بملعب المباراة.

وفي أخر فقرات الحفل قامت الفرقة الموسيقية بغناء النشيد الوطني الفلسطيني في لفتة أخرى تضامنا مع الشعب الفلسطيني أمام العدوان الصهيوني الذي تتعرض له غزة في هذه الفترة تزامنا مع بطولة كأس آسيا.