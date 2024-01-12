ماركيز لوبيز يعلن تشكيل منتخب قطر لمواجهة لبنان في كأس أسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر التشكيل الذي سيخوض به مباراة لبنان في كأس أسيا.

تشكيل منتخب قطر لمواجهة لبنان

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: عبد العزيز حاتم - لوكاس مندس - المهدي علي - بيدرو ميغيل كوريا

خط الوسط: حسن الهيدوس - محمد وعد - أحمد فتحي - يوسف عبد الرازق

خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي

موعد مباراه منتخب قطر ولبنان في كأس أسيا

يستعد منتخب قطر لمواجهة لبنان ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس أسيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء على ملعب لوسيل.

القنوات الناقله لمباراه منتخب قطر ولبنان في كأس أسيا

تنقل مباراة منتخب قطر ولبنان ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس أسيا على قنوات أبو ظبي الرياضيه أسيا وقناة ssc sports السعودية وقنوات الكأس القطرية وقناة bein sport afc المالكة لحقوق مباريات كأس أسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.