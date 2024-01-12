جوارديولا يكشف موقف هالاند من التواجد أمام نيوكاسل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لملاقاة نظيره نيوكاسل يونايتد غدا السبت في الجولة 21 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا يكشف موقف هالاند من موقعة نيوكاسل

وتحدث المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن موقف المهاجم إيرلينج هالاند من التواجد مع السيتي في مباراة نيوكاسل يونايتد القادمة.

وأكد جوارديولا في تصريحات له:" لقد كان جاك جريليش مريضًا طيلة الأسبوع الماضي ونأمل أن يعود للتدريبات اليوم، بينما سيستمر غياب إيرلينغ هالاند جون ستونز عن قائمة الفريق".

وتبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره نيوكاسل يونايتد غدا السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويستمر غياب هالاند عن المباريات مع فريق مانشستر سيتي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة وعدم إكتمال تعافيه منها.