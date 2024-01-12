محمد فاروق يكشف حقيقة وجود خلافات بين أسرة التحكيم بسبب التصنيف

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، حقيقة وجود خلافات بين أسرة التحكيم خلال الفترة الأخيرة، وخاصة مع قدوم البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة اللجنة، وتطبيق سياسة التنصيف بين حكام الصفوة والنخبة.

محمد فاروق يكشف حقيقة وجود خلافات بين أسرة التحكيم

وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "التحكيم المصري يسير خلال الفترة الماضية بمستوى مميز، ولا نلتفت للآراء الهادمة ويهمنا رفع راية التحكيم المصري، خفاقة في المحافل العالمية".

وأضاف نائب رئيس لجنة الحكام: "لا يوجد أي خلافات بين أسرة التحكيم خلال الفترة الماضية، وكل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.. ومفيش حاجة اسمها الحكام مبتحبش بعض، كلنا هنا بنكمل بعض وعايزين ننجح ونكمل".



يذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة فيتور بيريرا قد قامت من قبل بتقسيم الحكام للتصنيفات قبل بداية الموسم الحالي.

