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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا السبت حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، في تمام الساعة الثامنة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة وذلك قبل الاستعداد لانطلاق المباراة الافتتاحية والتي تقام بين منتخب كوت ديفوار ضد غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولي.

المغنية النيجيرية يمي ألادي تحيي حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا

ويحيي افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، يمي إبريشي ألايد المغنية النيجيرية والمعروفة باسم يامي ألايد، حيث أنها تعد من مواليد 13 مارس 1989، ولدت في أبيا، نيجيريا.

وهي مغنية وكاتبة أغاني وممثلة أيضا فازت في برنامج لعرض المواهب الغنائية في عام 2009، وقدمت العديد من النجاحات مع إصدارها "جوني"، في عام 2014.

حيث جاءت قائله عبر حسابها الخاص على "إكس: "لا أستطيع أن أؤكد على أهمية الصلاة والتعبير عن رغبات قلبك إلى الوجود.

"منذ عام 2016، كنت أرغب في الأداء في الملعب خلال احتفالات كرة القدم محاطة بمئات الراقصين والأشخاص.

"بعد 7 سنوات، أشارك في كأس الأمم الأفريقية. إنه بالفعل شرف وحلم تحقق. إنه ا البداية فقط."



وقد وصل أيضا النجم محمد رمضان إلى أبيدجان بكوت ديفوار، لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، برفقتها وتقديم حفل غنائي مميز.



وقام محمد رمضان بنشر تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمى على فيسبوك قائلا: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأننى العربى الوحيد فى الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدى هذا النجاح لجمهورى المصرى أولًا صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهورى العربى الغالى.. ثقة فى الله نجاح مستمر".

القنوات الناقلة لحفل افتتاح أمم إفريقيا 2023

وتبث أولى المباريات الافتتاحية في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وينطلق موعد المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، التي تقام على الملعب الوطني في تمام الساعة العاشرة مساء.