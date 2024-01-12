تريزيجية: مجموعة مصر صعبة.. ونأمل للفوز باللقب

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، عن صعوبة مجموعة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في كوت ديفوار والتي تنطلق يوم السبت القادم حتى يوم 11 نوفمبر.

تريزيجية: مجموعة مصر صعبة

ووقع الاختيار على المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية برفقة كلا من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وصرح تريزيجيه في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي قائلا: "مجموعتنا صعبة، ولا توجد مباراة سهلة في البطولة."

وأكمل: "هدفنا الفوز باللقب الغائب وأن يكون الحظ بجانبنا، وكل مباراة نخوضها كأنها مباراة نهائية."

واتم تصريحاته: "خسارة نهائي 2017 و2021 كانت مؤلمة، لذلك نأمل للفوز باللقب."

ويستعد منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهات كأس أمم إفريقيا حيث أنه خاض مرانه الرئيسي اليوم، الجمعة، فى كوت ديفوار وذلك لمواجهة موزمبيق في المباراة التي تقام بينهما يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية.

كما أنها تقام في كوت ديفوار وتنطلق غدا السبت وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.





وشارك منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا في 10 مباريات خلال عام 2023، نجح خلالهم في الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر مثله.

ويعتبر القائد محمد صلاح نجم منتخب مصر هو هداف المنتخب فى عام 2023 برصيد 6 أهداف، ثم يليه محمود حسن "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف.



ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتضن اللقاء ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.