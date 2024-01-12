كاميرا الكان.. "لإفريقيا نجم واحد فقط".. جماهير كوت ديفوار تتغنى بمحمد صلاح

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أحمد جودة - القاهرة -

"محمد صلاح.. محمد صلاح".. هكذا شجعت جماهير كوت ديفوار لاعب المنتخب المصري عقب وصوله لفندق الإقامة استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط ترحيب واستقبال حافل لجميع لاعبي الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهات كأس أمم إفريقيا حيث أنه خاض مرانه الرئيسي اليوم، الجمعة، فى كوت ديفوار وذلك لمواجهة موزمبيق في المباراة التي تقام بينهما يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية.

كما أنها تقام في كوت ديفوار وتنطلق غدا السبت وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل.

وشارك منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا في 10 مباريات خلال عام 2023، نجح خلالهم في الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى لقاء وخسر مثله.

ويعتبر القائد محمد صلاح نجم منتخب مصر هو هداف المنتخب فى عام 2023 برصيد 6 أهداف، ثم يليه محمود حسن "تريزيجيه" برصيد 5 أهداف.

ويواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق يوم الأحد القادم في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتضن اللقاء ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.