نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مبابي يضع شروطه من أجل الانتقال إلى ليفربول أو ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن شروط النجم الفرنسي " كيليان مبابي" نجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الانتقال إلى أحد فريقي ليفربول أو ريال مدريد، بعد رغبة الثنائي في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت التقارير أن مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، يعلم جيدًا الصراع بين عملاقي إسبانيا وانجلترا من أجل الحصول على خدماته في الصيف.

متي ينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان ؟

ومن المقرر أن ينتهي العقد المُبرم بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان ناديه الحالي، بنهاية هذا الموسم الجاري، وأصبح النجم الفرنسي على أعتاب الرحيل عن النادي الباريسي.

وربطت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، بين كيليان مبابي وبين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، في صراع قوية لضم النجم الفرنسي.

ما هي شروط مبابي من أجل الانتقال إلى ريال مدريد أو ليفربول ؟

وحسب ما جاء في تقرير صحفي، نُشر في صحيفة " تليجراف"، أن مبابي يرغب في الحصول على 64،5 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي، إذ غادر باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

ويُعد كيليان مبابي أحد أهم لاعبي العالم خلال السنوات الماضية، نظرًا لما يقدمه من مستوي رائع مع فريقه باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، حيث نجح في تسجيل 25 هدف في 24 مواجهة مع العملاق الباريسي هذا الموسم.